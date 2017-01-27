Samanyolu Haber /Ekonomi / Standart&Poor's Türkiye notunu açıkladı /27 Ocak 2017 20:10

Standart&Poor's Türkiye notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü.

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Standard and Poor's, TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti. 

S&P, Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4 olarak belirledi. 

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017 yılında 35 milyar dolar civarında olacağı öngörüldü. S&P ayrıca Türkiye'de cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) olan oranının 2017-2020 döneminde ortalama yüzde 4.3 olarak öngörüyor.

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