Standart&Poor's Türkiye notunu açıkladı

Standard and Poor's, TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti.





S&P, Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4 olarak belirledi.





Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017 yılında 35 milyar dolar civarında olacağı öngörüldü. S&P ayrıca Türkiye'de cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) olan oranının 2017-2020 döneminde ortalama yüzde 4.3 olarak öngörüyor.



