Samanyolu Haber /Gündem / Standard & Poor's, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı /16 Şubat 2019 01:05

Standard & Poor's, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin görünümünü 'durağan' olarak niteledi

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Buna göre kurum, Türkiye'nin kredi notunu "B+" olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek "durağan" olarak bıraktı. Ekonomistler S&P'den değişiklik beklemiyordu.

S&P, 17 Ağustos 2018'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altı olan "B+" seviyesine düşürürken, görünümünün "durağan" olduğunu açıklamıştı.

Dolar/TL piyasanın beklentisine paralel gerçekleşen bu not kararından etkilenmedi. 01:00 itibariyle dolar/TL kuru 5.2814 seviyesinden işlem görüyor.
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