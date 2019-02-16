Standard & Poor's, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Buna göre kurum, Türkiye'nin kredi notunu "B+" olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek "durağan" olarak bıraktı. Ekonomistler S&P'den değişiklik beklemiyordu.





S&P, 17 Ağustos 2018'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altı olan "B+" seviyesine düşürürken, görünümünün "durağan" olduğunu açıklamıştı.





Dolar/TL piyasanın beklentisine paralel gerçekleşen bu not kararından etkilenmedi. 01:00 itibariyle dolar/TL kuru 5.2814 seviyesinden işlem görüyor.