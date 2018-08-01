Stagflasyon kapıda... Acı reçete esnafa ve KOBİ'ye!

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke , ekonomideki kötü gidişata ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Böke, sürekli gelen zamlar, vergiler, azalan ücretler, artan hayat pahalılığı ve işsizliğin Türkiye ekonomisinin kötü gittiğine işaret ettiğini belirterek, stagflasyonun kapıda olduğunu dile getirdi.

Ekonomideki kötü gidişatın sorumlusunun "saray rejimi" olduğunu belirten Böke, bu gidişatı durdurmak için yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Böke'nin tweetleri şöyle:





1. Türkiye ekonomisi Saray rejimiyle sert inişe geçiyor. Saray reçetesinin acı olacağı açık! Zamlar, vergiler, azalan ücretler, artan hayat pahalılığı ve işsizlik! Bugün yaşanan bu acı reçetenin başlangıcı.





2. Zamlar sürecek. Ekmek, Doğalgaz, Elektrik zamlandı. Baskın seçim baskın zamlarla sonuçlandı. Acı reçete hepimizi ama en çok emekçileri, açlık sınırının 1773 TL olduğu yerde 1604 TL asgari ücretle ya da buna yakın kazançlarla geçinmeye çalışan ücretli çalışanları vuruyor.







3. Vergiler artacak. Benzine 22, motorine 14 kuruş zam geldi ama bu zamlar – bugün -- ÖTV’den karşılandığı için pompalara – henüz – yansımadı! Yansıyacak. Çok yakında artan vergiler bakkalda, manavda, markette karşılayacak hepimizi.







4. Durgunluk ve hayat pahalılığı bir arada. MB Başkanının açıklamaları kemer sıkma politikalarıyla ekonominin yavaşlayacağını, ancak bu yavaşlamanın hayat pahalılığına engel olamayacağını ortaya koyuyor.







5. Stagflasyon kapıda. Acı reçetenin hem yavaşlayan ekonomide artacak işsizlik ve iflas tehditleriyle, hem de buna rağmen sürekli artacak hayat pahalılığı yüküyle çalışanlara, KOBİ’ye, esnafa, bu halkın yüzde 99’una yükleneceğinin habercisi.







6. Ücretler azalacak. MB, ‘’ücretlerin geçmişe endekslemeyi azaltacak şekilde büyük ölçüde enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirleneceğini varsaydık’’ diyor. Yıl sonu enflasyon yüzde 20’lere yakın olacak. Oysa hedef yüzde 5.







7. Yani soframız, kiramız, ulaşımımız yüzde 20 pahalanacak ama ücretlerimiz yüzde 5 artacak! Azalan reel ücretler, ortaya çıkacak yoksullaşma acı reçetenin parçası.







8. Acı reçeteye karşı yeni bir siyasete ihtiyaç var. Acilen. Hızla. Türkiye’de rejimin değiştiği gerçeğini siyasetinin içeriğine ve eylemliliğine yansıtacak bir siyasete. Yeni rejimin ekonomik tahribatını, maliyetini topluma gösterecek bir siyasete…







9. Bu tahribatın, Saray’ın halkın yüzde 99’una karşı, üretenleri ezme – rantçı inşaat ve finans sermayesini yüceltme tercihinden kaynaklandığını görecek ve gösterecek bir siyasete







10. Ve bunun karşısına tüm bu ezilenleri bu siyasi mücadelede ortaklaştıracak bir yeni örgütlenmeye ihtiyaç var. Acı reçeteyi durdurmanın da rejimi yeniden halkın egemenliğine geçirmenin de yolu buradan geçiyor.





