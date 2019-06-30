Sri Lanka idam cezalarının infazına yeniden başlıyor

Sri Lanka'da idam cezalarının infazına yeniden başlanması planları için adım atıldı. Yerel basının Pazar günü başkent Kolombo'da bulunan cezaevinin yönetimine dayandırdığı haberlere göre, infazları gerçekleştirmek üzere iki infaz memuru görevlendirildi. Ülkede idam cezaları 43 yıldır infaz edilmiyordu.





Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena Çarşamba günü narkotik suçlardan hüküm giyen dört kişinin idam cezasının infazını onaylamıştı.





Açıklama uluslararası toplumun yoğun tepkisine neden oldu. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu planın Sri Lanka'nın geçen yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda idam cezalarını uygulamama kararını sürdüreceği yönünde verdiği söze aykırı olduğuna dikkat çekildi. Sri Lanka'da son idam cezası Temmuz 1976'da infaz edilmişti.





İnfaz memuru olmak için yüzden fazla başvuru





Sri Lanka hükümeti idam cezalarının infazına yeniden başlanmasını uzun süredir planlıyordu. Ülkedeki son infaz memuru 2014 yılında emekliye ayrılmıştı. Bu nedenle hükümet geçen Şubat ayında bu pozisyonu doldurmak için ilan verdi. İlanda aranan özellikler arasında "psikolojisi güçlü" ve "ahlaki açıdan iyi bir karaktere sahip" gibi ifadelere yer veriliyordu. İlana yüzden fazla başvuru yapıldı.





Sri Lanka'da 2 Temmuz'da yetkili mahkeme idam cezalarının infazına yeniden başlanmasının anayasaya aykırı olup olmadığını değerlendirecek.





Sri Lanka'da cinayet, tecavüz, uyuşturucu ticareti gibi suçlarda verilen idam cezalarının büyük bölümü ömür boyu hapis cezasını dönüştürülüyor. Ülkede şu anda 48'i narkotik suçlara bağlı olmak üzere idam cezasına çarptırılmış bin 299 hükümlü bulunuyor.





(Deutsche Welle Türkçe)



