Samanyolu Haber /Gündem / Sporcuları taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 17 yaralı /03 Mart 2019 12:31

Sporcuları taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray mahallesi yakınlarında devrildi.

Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti.

Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.

Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya döndükleri öğrenildi.

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