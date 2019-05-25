Spor Toto Süper Lig'de son haftanın puan durumu

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakaları oynanıyor.







Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin son haftasında Sivas deplasmanında 4-3'lük bir mağlubiyet alırken, geçtiğimiz hafta Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışından elenen Medipol Başakşehir ise evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.





Yine Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk iddiasını yitiren Beşiktaş ise Vodafone Park'taki sezonun son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligi 3. sırada tamamladı.





İşte Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şimdiye kadar alınan sonuçlar ve haftanın programı...







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