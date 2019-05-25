Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de son haftanın puan durumu /25 Mayıs 2019 00:31

Spor Toto Süper Lig'de son haftanın puan durumu

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakaları oynanıyor.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakaları oynanıyor.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin son haftasında Sivas deplasmanında 4-3'lük bir mağlubiyet alırken, geçtiğimiz hafta Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışından elenen Medipol Başakşehir ise evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yine Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk iddiasını yitiren Beşiktaş ise Vodafone Park'taki sezonun son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligi 3. sırada tamamladı.

İşte Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şimdiye kadar alınan sonuçlar ve haftanın programı...

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PUAN DURUMU
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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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