Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de istifa: Tecrübeli isim görevini bıraktı /14 Mayıs 2019 21:04

Spor Toto Süper Lig'de istifa: Tecrübeli isim görevini bıraktı

Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, ligin bitimine 2 hafta kala istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden istifa etti.

32 hafta itibarıyla 38 puanla 13. sırada bulunan ve küme düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan İstanbul ekibi, resmi siteden duyurduğu istifa için “Bu sezon Teknik Direktörümüz olarak görev yapan Sayın Mustafa Denizli'ye katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli’nin istifa açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;

Basın açıklamasıdır.

Bu sezon görev yaptığım Kasımpaşaspor camiasında büyük hedefler koyduğumuz, Süper Lig yarışında, ikinci devre itibarı ile düşündüklerimizi gerçekleştiremediğimiz bir noktadayız. Bu durum başta şahsım olmak üzere, takımımda ve yönetimimizde olumsuz bir psikolojik ortamın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bütün kariyerim süresince, hep büyük düşünerek hedeflerimi gerçekleştirdim. Ve hayatımda ilk defa koyduğum hedefin, sonuç ile bağdaşmadığına büyük bir üzüntüyle tanıklık ediyorum. Hiçbir başarı veya başarısızlık sana güvenen ve yol arkadaşın olan yönetim, taraftar idari ve teknik yardımcılarım tüm kulüp çalışanlarım ile kurduğum iyi ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet vermemeli.

Dolayısıyla bu iyi ilişkiler çerçevesinde görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum.

Bu süreçte benimle birlikte yol alan başta Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz, idari ve teknik kadrolarımız, taraftarlarımız, tüm kulüp çalışanlarımıza ve elbette futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Mustafa Denizli
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