Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun adı belli oldu /27 Haziran 2019 20:54

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun adı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

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TFF'nin yaptığı açıklama:

A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

Cemil Usta kimdir?

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.
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