Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig ekibinde teknik direktör değişikliği /30 Nisan 2019 22:05

Spor Toto Süper Lig ekibinde teknik direktör değişikliği

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından teknik direktörlükten istifa eden Erol Bulut'un yerine takımın sportif direktörü Ali Ravcı geçti. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, büyük ihmalle takımı sezon sonuna kadar Ali Ravcı'nın sürdüreceğini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçında Galatasaray’a 5-2 yenildikleri maçın ardından kendisi ile ilgili radikal bir karar alacağını açıklamasından sonra Yeni Malatyaspor’dan istifa eden teknik direktör Erol Bulut, kentten ayrıldı. sportif direktör Ali Ravcı sarı- kırmızılı takımın başına geçmesinden sonra ligin 30’uncu haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 41 puanla 7’nci sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, ligin 31’inci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Akhisar’dan puanla dönmek istiyor.

Ligi ve takımın gidişatını değerlendiren Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Erdal Gündüz, takımın dengelerinin değişmemesi adına büyük bir ihtimalle sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Ali Ravcı’nın yürüteceğini belirterek, “Malatyaspor camiası büyük bir camia. Takımın ikinci yarı maçlarındaki başarısızlıkları gören Erol Bulut hocamız yönetimimizle görüşüp çift taraflı anlaşarak takımdan ayrıldı. Ligin bitimine son 4 hafta kaldı. Bundan sonra takımımıza gelecek hocanın Malatyaspor’a fayda göstermesi gerekir. Biz Yeni Malatyaspor yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda yüzde 80 takımı sezon sonuna kadar Ali Ravcı hocamız yönetecek. Takımın gidişatına göre sezon bitikten sonra değerlendireceğiz. Anlaşacağımız hoca olursa da takımımıza fayda gösterecek bir hoca olacak” dedi.

Ayrıca, Ali Ravcı’nın talebi doğrultusunda Emrah Volkan Sayılgan antrenör, Taylan Temel ise analizci olarak Yeni Malatyaspor’da idmanlara başladı. (skor.sozcu.com.tr)
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