Spor Toto 1. Lig'e yükselen son ekip belli oldu

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı maçta gülen taraf Fatih Karagümrük oldu. Bu sonuçla 14 yıl sonra Spor Toto 1. Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük oldu.





Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'u Bursa'da oynanan mücadelede 2-0 mağlup etti ve Menemen Belediyespor, Keçiörengücü'nün ardından TFF 1. Lig'e çıkan son takım oldu.





İstanbul ekibini 1. Lig'e taşıyan goller, 69. dakikada Selçuk Alibaz ve 87. dakikada Ahmet Aras'tan geldi.





Fatih Karagümrük, bu sonuçla beraber 2014-2015 sezonundan bu yana mücadele ettiği 2. Lig’den yükselmeyi başardı. İstanbul ekibi, aynı zamanda 2004-2005 sezonundan bu yana ilk defa 1. Lig’e geri dönmüş oldu.





Daha önce TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Keçiörengücü ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor, 1. Lig’e yükselen ilk iki takım olmuştu.