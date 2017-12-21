Spor salonunda yangın: 28 kişi saunada öldü

Güney Kore’nin Jecheon kentindeki popüler bir spor salonunda korkunç bir yangın meydana geldi. Binanın birinci katındaki bir otomobilde başlayan yangın kısa sürede binaya yayıldı.





“Yangının sebebi inceleniyor fakat ilk belirlemelere göre 12’si kadın 3 erkek öldü. 13 bedenin ise kimliği tanımlanacak durumda değil” ifadesini kullandı. Resmi makamlar hayatını kaybedenlerin çoğunlukla saunada öldüklerini duyurdu.





yanginlar

Başkent Seul’ün güneydoğusundaki Jecheon özellikle dağ ve gölleriyle ünlü bir şehir olarak tanınıyordu.