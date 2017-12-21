Samanyolu Haber /Dünya / Spor salonunda yangın: 28 kişi saunada öldü /21 Aralık 2017 17:29

Spor salonunda yangın: 28 kişi saunada öldü

Güney Kore'nin Jecheon kentindeki 8 katlı bir spor salonunda yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre birçoğu saunadakiler olmak üzere 28 kişi yanarak can verdi.

Spor salonunda yangın: 28 kişi saunada öldü

Güney Kore’nin Jecheon kentindeki popüler bir spor salonunda korkunç bir yangın meydana geldi. Binanın birinci katındaki bir otomobilde başlayan yangın kısa sürede binaya yayıldı.

 “Yangının sebebi inceleniyor fakat ilk belirlemelere göre 12’si kadın 3 erkek öldü. 13 bedenin ise kimliği tanımlanacak durumda değil” ifadesini kullandı. Resmi makamlar hayatını kaybedenlerin çoğunlukla saunada öldüklerini duyurdu.

yanginlar
Başkent Seul’ün güneydoğusundaki Jecheon özellikle dağ ve gölleriyle ünlü bir şehir olarak tanınıyordu.
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