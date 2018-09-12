SPK uzmanlarından kritik uyarı: Dolarda artış sürecek

Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yapılan Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Ağustos 2018 sonuçları yayınlandı. 103 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 60’ı önümüzdeki ay, yüzde 45’i ise gelecek altı ay BIST-100 endeksine ilişkin olarak önemli bir değişim beklemiyor. Katılımcıların yüzde 56’sı gelecek ay, yüzde 57’si ise gelecek altı ay ve bir yıl dolarda artış bekliyor. Avro’ya ilişkin olarak hâkim görüş de artış beklentisi olurken, bu yönde görüş bildirenlerin oranı aylık dönem için yüzde 56, altı aylık dönem için yüzde 59 ve yıllık dönem için yüzde 55 oldu. Dolar/TL ise bu hafta 6.45-6.50 bandında yatay bir seyir izliyor.