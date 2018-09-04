Samanyolu Haber /Dünya / Spiker kanser sebebiyle günlerinin sayılı olduğunu duyurdu /04 Eylül 2018 13:38

Spiker kanser sebebiyle günlerinin sayılı olduğunu duyurdu

BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland, kanser hastalığı nedeniyle "sayılı günlerinin kaldığını" açıkladı. Bland, "Haber sunmaya devam edeceğim" dedi.

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40 yaşındaki Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyor. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

'Korkarım zaman geldi dostlarım'

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.

Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bland, bu süreçte BBC Radio 5 Live için haber sunmayı sürdürecek. Bland'in ölümünden sonra "Sen, ben ve Büyük K" programı da, Deborah James ve Lauren Mahon'ın sunumuyla aynen devam edecek.

'Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum'

Bland'in tweeti üzerinde BBC'nin diğer sunucuları da duygusal paylaşımlarda bulundu:

BBC Radio 5 Live programının eski sunucusu Richard Bacon, tweetinde "Günler. Kahredici. Biliyorum seni düşündüğümü (ve canlı yayında geçirdiğimiz harika zamanları) söylemem hiç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama gerçekten aklımdasın ve çok çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bland için destek mesajı paylaşanlar arasında, 2015'te kendisine de göğüs kanseri teşhisi konulan BBC sunucusu Victoria Derbyshire da vardı.

Derbyshire, Bland için "Cesaret, merhamet, kahkaha - işte bu sensin. Harikasın" tweetini paylaştı.

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı:

"Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."

BBC Türkçe
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