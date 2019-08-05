Samanyolu Haber /Ekonomi / Sakın aklından geçirme! /05 Ağustos 2019 19:55

Sakın aklından geçirme!

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard and Poor's tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur." ifadeleri kullanıldı. "Hükümetin yabancı sermayeye karşı bazı adımlar atacağına" dair iddialar üzerine S&P'nin "Sakın aklından geçirme!" imasında bulunduğu belirtiliyor.

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Türkiye'de bankacılık krizinin devam ettiğini belirten Standard and Poor's (S&P), riskin yılın başlarına göre nispeten düşük olduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi stokunun gelecek yıl veya sonrasında yüzde 20 seviyesine doğru yükselmesini bekliyoruz." denildi. 

"BATIK KREDİ TUTARI BEŞE KATLANACAK"

Buna göre mevcut batık kredi oranı yüzde 4,1'den yüzde 20'ye tırmanacak. Halihazırda bankaların tahsis ettiği krediler içinde 118 milyar lira battı.  

Yatırımcıların akıl hocası S&P, "Türkiye'de sermaye kontrolleri uygulanması bizim temel beklentimizden çok uzakta. Türkiye'de sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur." ifadelerini kullanarak hükümeti uyardı.
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