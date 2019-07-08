Samanyolu Haber /Spor / Sözleşmesi uzatılan Terim yıllık 18 milyon TL alacak! /08 Temmuz 2019 20:34

Sözleşmesi uzatılan Terim yıllık 18 milyon TL alacak!

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalandığını Borsaya bildirdi. Fatih Terim, yıllık 18 milyon TL maaş alacak.

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Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

Galatasaray ayrıca takım kaptanı Selçuk İnan'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Deneyimli oyuncu, bir sezon için 4 milyon TL sabit transfer ücreti kazanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Galatasaray, Selçuk İnan'ın transferini sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile duyurdu.
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