Samanyolu Haber /Gündem / Sözcü'nün patronuna kırmızı bülten iddiası /01 Şubat 2019 04:09

Sözcü'nün patronuna kırmızı bülten iddiası

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarlarından Batuhan Yaşar, yazısında “Sözcünün patronu Burak Akbay’a kırmızı bülten yolda” ifadelerini kullandı.

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Sözcü’nün arşivi ortada işte” sözleriyle gazeteyi hedef alan Batuhan Yaşar, “Burak Akbay’ın etrafındaki çember daralıyor” sözleri ile Akbay hakkında başlatılan soruşturma kapsamında kırmızı bülten çıkarılacağını iddia etti.

Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki yazısında geçen “Sözcü’nün patronu Burak Akbay’ın kirli para ilişkileri MASAK raporları ile belgelendi. Ulaştığımız bilgilere göre hesaplar üzerindeki inceleme sürüyor. Başka isimler kullanılmış mı ona bakılıyor. Sözcü davasının seyrini değiştirecek gelişmeler bunlar. Burak Akbay’a kırmızı bülten yolda” ifadeleri ile söz konusu iddiayı duyurdu.
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