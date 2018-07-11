Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya 'ülkeyi idari bölümlere ayırma' yetkisi /11 Temmuz 2018 11:33

Soylu'ya 'ülkeyi idari bölümlere ayırma' yetkisi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile bakanlıklar da yeni sisteme yönelik düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'na verilen 'ülkeyi idari bölümlere ayırma' yetkisi verilmesi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz’ın haberine göre, bakanlıkların görev ve yetkileriyle teşkilat yapılarının yeniden oluşturulduğu kararnamede, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’na yönelik yeni görev tanımları dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı’nın, görev tanımına, ‘yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve cumhurbaşkanına teklifte bulunmak’ ve ‘ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek’ eklendi. Kararname kapsamında Çözüm sürecinde rol oynayan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nda Küresel ve İnsani Konular ile Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlükleri oluşturuldu. Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında, ‘Bölgesel ve küresel boyutlu çatışmalara yol açma riski taşıyan gelişmeleri ve çatışmaya dönüşmüş uyuşmazlıkları takip etmek’ de yer aldı.
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