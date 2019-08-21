Soylu'dan İstanbul için 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik tarafından Suriyelilere İstanbul'u terk etmeleri için 20 Ağustos'a kadar tanınan sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığını söyledi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haberütk'te Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nagehan Alçı, Veyis Ateş, Çetiner Çetin ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. İstanbul Valiliğinin kayıtsız Suriyelilere İstanbul'u terk etmeleri için 20 Ağustos'a kadar tanıdığı süre dolarken Soylu, "20'sine kadar sayın valimiz İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Süre bitti ve biz bunu 30 Ekim'e kadar uzattık." dedi.





Gazeteci Nagehan Alçı'nın "Son dönemde sıklıkla Suriyelilerle ilgili çok teşekkürler geliyor. AK Parti'nin bu konuda çizgi değiştirebileceği yönünde ırkçılığa varan kurgulanan senaryolar var. Siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz." sözleriyle ilgili açıklam yapan Soylu, "Türkiye'nin insani politikası devam edecek" ifadelerini kullandı.





"Süre bitti ve biz bunu 30 Ekim'e kadar uzattık"





Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;





"Güvenli bölgeler oluştukça gönüllü geri dönenler olacaktır. Suriyeliler özelinde söylüyorum. Bizim bunları sınırdışı etmemiz mümkün değildir. Kayıtsız hiçbir Suriyeliyi sınırdışı etmemiz mümkün değil. Kayıtsız Suriyelileri kamplara alıyor, kayıtlarını yapıp arzu ettikleri vilayetlere gönderiyoruz. Gönüllü geri dönüşler var. 100'ün üzerindeki ülke insanlarının aktığı bir yerden bahsediyoruz. Şimdi biz İstanbul'da ne yapıyoruz? 20'sine kadar sayın valimiz İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Süre bitti ve biz bunu 30 Ekim'e kadar uzattık."





Valiliğin açıklaması





İstanbul Valiliğinin 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada geçici koruma kapsamında olmakla birlikte İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin "kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği" belirtilmişti. Açıklamada "Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" denilmişti.





Resmi rakamlara göre Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı.