Soylu'dan Cumhuriyet'çilere: Dişlerine kan değdi bir kere...

Bakan Soylu, Twitter hesabında Cumhuriyet gazetesine yönelik sert ifadeler kullandı.







Cumhuriyet gazetesinin zihniyetini 'fitneci' olarak nitelendirilen Soylu, "Bir başbakan iki bakan astılar. 1960'dan beri bütün darbeleri mayaladılar, ancak doymadılar. Dişlerine kan değdi bir kere…" paylaşımında bulundu.





?Cumhuriyet gazetesinde Emine Kaplan imzasıyla bugün yayınlanan 'Beratçılar, Soylucular ve Bilalciler' başlıklı haberde "Geçmişte gençler ve ak saçlıların çekiştiği AKP'de şimdi de üç ekibin güç savaşı yaşanıyor" iddiası yer almıştı. Haberde TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na adaylığı ile bir kez daha su yüzüne çıkan AKP’deki ekip çekişmesinin, partide rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyordu. Önceki yıllarda “gençler” ve “ak saçlılar” olarak yaşanan, ancak çok büyük soruna neden olmayan ekipleşmeler, son yıllarda parti kadroları, politikaları ve kararlarında etkili olma çekişmesine dönüşmesi nedeniyle krizleri de beraberinde getirdiği ifade ediliyordu.