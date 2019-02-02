Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: Teröristleri öldürüyoruz, milletvekilleri hadi cenazelerine gitsinler de görelim /02 Şubat 2019 14:30

Soylu: Teröristleri öldürüyoruz, milletvekilleri hadi cenazelerine gitsinler de görelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP milletvekillerinin ‘terörist cenazesine katıldığını’ savunarak, “Teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler" dedi. Soylu, Abdullah Öcalan'a yönelik tecriti protesto için 87 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven için de 'sözde eski bir milletvekili' ifadesini kullandı.

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İstanbul’daki Ihlamur Kasrı’nda muhtarlarla bir araya gelen Soylu, HDP Hakkari Milletvekili Güven’in Diyarbakır’daki evinin önünde destek için bir araya gelinmesiyle ilgili, “Terörist başı, şu anda kimin umurunda, terörist başı. Onun için açlık grevi de yapan güya sözde eski bir milletvekilinin evine gidip, onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. Yani işi tekrar etnik köken üzerinden nasıl hareketlendiririz. Onlar eski zamanlardaydı” yorumunda bulundu. 

Soylu, HDP’nin Mardin’deki seçim bürosu açılışıyla ilgili de şunları söyledi: 

"Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP’ciler ‘PKK'nın siyasi kolu' diyorum onlara, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istiyorum, onların da propagandalarını yapmak istemiyorum.

"Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler." 

Konuşmasında muhtarlara seslenen Soylu, "Yarın öbür gün birlikte ittifak edenler, 'nasıl salladık' diye birbirine çak yaparsa, 31 Mart akşamı başımızı yere eğeriz. Bizim başımızı yere eğdirmeyin" ifadelerini kullandı. 
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