Samanyolu Haber /Gündem / Soylu ‘terörist' ilan etmişti... Berat ettiler şimdi Bakanlık tazminat ödeyecek /16 Şubat 2019 23:53

Soylu ‘terörist' ilan etmişti... Berat ettiler şimdi Bakanlık tazminat ödeyecek

Süleyman Soylu’nun suçladığı, işkence gören ve tutuklanan köylüler mahkemede beraat etti. İçişleri Bakanlığı da köylülere tazminat ödemeye mahkum edildi

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Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy’de, 11 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında işkence görüp cezaevinde bir süre tutuklu kalan Abdi Aykut ve diğer 6 köylü yargılandıkları davadan beraat etti. Köylülerin ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle açtıkları davadan da tazminat kararı çıktı.

7 kişi beraat kararından sonra ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle Mardin İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı hakkında tazminat davası açtı. Köylüleri haklı bulan mahkeme, aralarında Abdi Aykut’un da bulunduğu 6 ay tutuklu kalan 6 köylüye 18 bin TL, 5 ay tutuklu kalan köylüye ise 15 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.


 
İçişleri Bakanlığı avukatları, mahkemenin verdiği tazminat kararına, “Sebepsiz zenginleşmeye neden olacağı” iddiası ile itirazda bulundu. Köylülerin tazminatlarını itirazın değerlendirilmesinin ardından alıp almayacakları belli olacak.

Abdi Aykut’un da aralarında bulunduğu 7 kişinin üzerine atılı iddiaların gerçeği yansıtmadığının mahkeme kararıyla ortaya çıktığına dikkat çeken Avukat Hasan Özgen “O dönem dile getirilen tüm iddiaların iftira olduğunu mahkeme huzurunda kanıtladık” diye konuştu. 
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