Soylu: Pervin Buldan zehirli, Temelli de sakallı komünist meymenetsiz

İzmir’de, seçim mitingi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’yi ve eş başkanlarını hedef gösterdi.







SOYLU SEVİYEYİ DÜŞÜRDÜ: PERVİN BULDAN DENİLEN O KADIN





Konuşmasında HDP’ye ve yönetimine yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan Soylu, konuşmasında şunları söyledi:





"Pervin Buldan denilen o kadın yumuşak gözükür ama zehirli dili ile beraber, ‘bu seçimde 40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz’ diyor. 40 yıl önce PKK kuruldu. Suratında meymenet olmayan HDP Eş Başkanı komünist sakallı adamı tanıyor musunuz? ‘Kürdistan’da biz kazanacağız. ‘İstanbul, Ankara, İzmir, ‘Adana’da AKP’ye MHP’ye kaybettireceğiz’ dedi. ‘Verilen oylar Cizre’ye, Silopi’ye güç katacak’ dedi.





‘Biz yüzümüze maske taktık burada PKK ile, batıda CHP, Saadet, İYİ Parti ile mücadeledeyiz’ diyor yani. Ben lafı karnında taşıyan adam değilim. Katoda, Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Ağrı’da, Kars’ta, Tunceli’de o evlatlarımız niye mücadele ediyor; ezanın, bayrağın, namusun muhafazası için. Herkes o zaman HDP PKK desteklediği CHP’ye, İYİ Parti’ye oy versin…. İzmir Büyükşehir ve Tire’yi de PKK’yı bulaştırmayın. Bu kadar açık ve net. Topu Erdoğan’ın eline verin de Kılıçdaroğlu’nun kalesine topu çaksın. Gol delisi yapalım onları."





SOYLU: SANA DÖRT DUVAR VERDİK, SIRTINI ORAYA DAYA





Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi:





“Bana kızıyorlar. Çok sert konuşuyormuşum. Ne diyeceğim yani lafı boğazımızda mı düğümleyeceğiz? İzmir’de karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından biri ‘sırtımız PKK’ya PYD’ye, YPG’ye dayadım’ diyor. Sana dört duvar verdik ister o duvara, ister o duvara daya. Yanlış mı söyledim? Kaseti tekrar başa sardırmak istiyorlar. Onlara milletvekili demiyorum. Onlar terörün vekilidir. Vallahi de billahi de umrumda değil. Onlar siyasi parti değil terör örgütünün siyasi koludur.”





‘1 DAKİKADA ALDIRDIK’





HDP binasına baskın düzenlenmesini ve içeridekilerin gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Soylu, “Ne olacak? 15 tane ilde yürüyüş yapacaklarmış. ‘Yürütürsek adam değiliz lan’ dedim. Geçen gün HDP binasında oturup açlık grevi eylemi yapacaklarmış. Bir dakikada aldırdık. Öyle bir şey yok artık” şeklinde ifadeler kullandı.