Samanyolu Haber /Gündem / Soylu işlerini bir mafya grubuyla yönetiyor, AKP'de en sevilmeyen bakan' /11 Ekim 2017 09:41

Soylu işlerini bir mafya grubuyla yönetiyor, AKP'de en sevilmeyen bakan'

Soylu'nun oğlunun aracının durdurularak aranması iddiasının ardından hakkında yeni dedikodular yayılıyor

SHABER3.COM

Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili "AKP'ye yakın bir kaynak" dediği arkadaşının görüşünü köşesine aktardı. Soylu'nun İç İşleri Bakanlığı'nı adı mafya ile anılan bir grupla yönettiğini ileri süren Ataklı bugünkü yazısında, "Soylu iç işlerini adı mafya ile anılan bir grubun adamlarıyla yönetiyor" dedi.

Sözcü yazarı Can Ataklı, bir AKP'li kaynağıyla yaptığı görüşmeye dayandırdığı iddiasında "AKP'lilerin en sevmediği bakan Soylu imiş" dedi.

Ataklı, yazısında ayrıca Soylu'nun bir mafyanın adamlarıyla İçişleri Bakanlığını yönettiğini iddia etti. Erdoğan'ın ise Soylu'nun mafyayla iş yapmasına değil, kendisine haber vermemesine kızdığı ileri sürüldü.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Hafta başında AKP'ye çok yakın kaynaklarımdan biriyle kahve içtik Boğaz'a nazır bir cafede. “Biliyor musun” dedi “AKP'de en sevilmeyen bakan kim?” Nereden bilebilirim? “Akit gazetesinde bir haber çıktı geçen hafta dikkatini çekti mi?” diye bir soru daha sordu. Düşünüp cevap veremeyince hatırlatmak için ipucu verdi. “Oğlu ile ilgili” deyince aklıma geldi. Habere göre İstanbul'da Yunuslar Süleyman Soylu'nun oğlunun aracını durdurmuşlar. Genel güvenlik araması yapmak istemişler. Olabilir mi? Normalde olabilir ama İçişleri Bakanı bütün polislere oğlunun kullandığı aracın plakasını vermiştir. Yani polisler durdurmadan önce aracın kime ait olduğunu büyük ihtimalle biliyordur. Diyelim ki ilk anda farkına varmadılar. Oğlan kim olduğunu söylüyor. Ancak polisler hiç aldırmıyor. Aracı çok uzunca bir süre tutuyorlar ve didik didik arıyorlar. Soylu'nun oğlu durumu babasına aktarıyor. Baba müdahale etmek istiyor ama polis müdürleri telefonları açmıyorlar. Böyle garip bir olay. Henüz yalanlanmadı.
AKP'ye yakın kaynağım “Bu işten genel başkanın haberinin olmaması mümkün mü? Mutlaka onun da olurunu aldıktan sonra polisler böyle bir uygulama yapmıştır” dedikten sonra “Neden biliyor musun?” diye sorup cevabını da kendi verdi. “Çünkü Soylu iç işlerini adı mafya ile anılan bir grubun adamlarıyla yönetiyor. Soylu darbe gecesi her şey olup bitene kadar ortalıkta yoktu, sonra darbenin başarısız olduğunu anlaşılınca TRT'yi basmaya gitti. O sırada yanında 16 kişi vardı. Hepsi de o grubun adamlarıydı.” AKP'li kaynağıma göre Erdoğan bunu öğrendikten sonra çok öfkelenmiş. Kaynağım “Öfkesi bu konulardaki duyarlılığından değil, kendi haberi olmadan bu ilişkilerin kurulmasına” dedi.
<< Önceki Haber Soylu işlerini bir mafya grubuyla yönetiyor, AKP'de en... Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:43