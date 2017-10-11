Soylu işlerini bir mafya grubuyla yönetiyor, AKP'de en sevilmeyen bakan'

Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili "AKP'ye yakın bir kaynak" dediği arkadaşının görüşünü köşesine aktardı. Soylu'nun İç İşleri Bakanlığı'nı adı mafya ile anılan bir grupla yönettiğini ileri süren Ataklı bugünkü yazısında, "Soylu iç işlerini adı mafya ile anılan bir grubun adamlarıyla yönetiyor" dedi.







Sözcü yazarı Can Ataklı, bir AKP'li kaynağıyla yaptığı görüşmeye dayandırdığı iddiasında "AKP'lilerin en sevmediği bakan Soylu imiş" dedi.





Ataklı, yazısında ayrıca Soylu'nun bir mafyanın adamlarıyla İçişleri Bakanlığını yönettiğini iddia etti. Erdoğan'ın ise Soylu'nun mafyayla iş yapmasına değil, kendisine haber vermemesine kızdığı ileri sürüldü.





Yazının ilgili bölümü şöyle:





Hafta başında AKP'ye çok yakın kaynaklarımdan biriyle kahve içtik Boğaz'a nazır bir cafede. “Biliyor musun” dedi “AKP'de en sevilmeyen bakan kim?” Nereden bilebilirim? “Akit gazetesinde bir haber çıktı geçen hafta dikkatini çekti mi?” diye bir soru daha sordu. Düşünüp cevap veremeyince hatırlatmak için ipucu verdi. “Oğlu ile ilgili” deyince aklıma geldi. Habere göre İstanbul'da Yunuslar Süleyman Soylu'nun oğlunun aracını durdurmuşlar. Genel güvenlik araması yapmak istemişler. Olabilir mi? Normalde olabilir ama İçişleri Bakanı bütün polislere oğlunun kullandığı aracın plakasını vermiştir. Yani polisler durdurmadan önce aracın kime ait olduğunu büyük ihtimalle biliyordur. Diyelim ki ilk anda farkına varmadılar. Oğlan kim olduğunu söylüyor. Ancak polisler hiç aldırmıyor. Aracı çok uzunca bir süre tutuyorlar ve didik didik arıyorlar. Soylu'nun oğlu durumu babasına aktarıyor. Baba müdahale etmek istiyor ama polis müdürleri telefonları açmıyorlar. Böyle garip bir olay. Henüz yalanlanmadı.

AKP'ye yakın kaynağım “Bu işten genel başkanın haberinin olmaması mümkün mü? Mutlaka onun da olurunu aldıktan sonra polisler böyle bir uygulama yapmıştır” dedikten sonra “Neden biliyor musun?” diye sorup cevabını da kendi verdi. “Çünkü Soylu iç işlerini adı mafya ile anılan bir grubun adamlarıyla yönetiyor. Soylu darbe gecesi her şey olup bitene kadar ortalıkta yoktu, sonra darbenin başarısız olduğunu anlaşılınca TRT'yi basmaya gitti. O sırada yanında 16 kişi vardı. Hepsi de o grubun adamlarıydı.” AKP'li kaynağıma göre Erdoğan bunu öğrendikten sonra çok öfkelenmiş. Kaynağım “Öfkesi bu konulardaki duyarlılığından değil, kendi haberi olmadan bu ilişkilerin kurulmasına” dedi.