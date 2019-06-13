Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: İnsanlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor /13 Haziran 2019 09:35

Soylu: İnsanlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için, "Eskiden herkes Ekrem İmamoğlu'nun kendisini kucaklayacağını beklerdi, şimdi acaba kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor. Kızıyor çünkü fena kızıyor." dedi.

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Soylu İstanbul'da şöyle konuştu:
"İstanbul Gezi ruhuna teslim edilecekse yapılabilecek başka bir şey söz konusu değil. Biz elimizden geleni yaptık, söylediğimizi söyledik. Dilimizin döndüğü kadar da anlatabildik, deriz. Geleceğimize karşı da medeniyetimize karşı da vebalden kurtulmuş oluruz ama İstanbul'u buraya teslim etmek ve zaman kaybettirmek geçmiş dönemlerden elde ettiğimiz tecrübedir ki İstanbul'a da yazık olur, Türkiye'ye de yazık olur, İstanbul'un geleceğine de bizim medeniyetimizin ve değerlerimizin incisi olan İstanbul'a da yazık olur. Benim söyleyeceğim budur."

Soylu, "Eskiden herkes Ekrem İmamoğlu'nun kendisini kucaklayacağını beklerdi, şimdi acaba kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor. Kızıyor çünkü fena kızıyor." şeklinde konuştu.
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