Soylu böyle hedef göstermişti: CHP'lileri şehit cenazelerine almayın

Linç girişimi Soylu'nun sözlerini akıllara getirdi: Böyle hedef göstermişti
Şehit cenazesinde ölüm tehlikesi atlatan Kılıçdaroğlu zırhlı araçla kurtarılırken linç girişimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri ve partililer hakkında söylediklerini akıllara getirdi. Soylu, CHP'liler için "Valilere talimat verdim; CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit, onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" demişti.