Soykırım yokmuş!



Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, ülkesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik “soykırım” ya da “etnik temizlik” yapılmadığını iddia etti.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin’in, 25 Ağustos 2017’den bu yana Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıl- dığına dair kuvvetli emareler olduğuna yönelik önceki günkü açıklamasının ardından Tun, BM Cenevre Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Tun, hükümetinin BM ve uluslar arası kuruluşlara Arakan eyaletinde erişim izni vermemesine rağmen Müslümanlara “soykırım” ya da “etnik temizlik” yapıldığına dair net deliller olmadığı iddiasında bulundu. “Sık sık Myanmar’da etnik temizlik veya hatta soykırım yapıldığına dair iddialar duyduk.” diyen Tun, hükümetinin böyle bir politikası olmadığını savundu.



YA BANGLADEŞ’E GÖÇ EDENLER



Fanatik Budistlerin ve Myanmar güvenlik güçlerinin saldırılarından dolayı yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e sığınmasını da görmezden gelen Tun, Arakan eyaletindeki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğunun hâlâ köylerinde yaşadığını ileri sürdü. Tun, Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e kaçmak zorunda kalmasını ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu’ndan (ARSA) korkmalarına bağladı.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada, Arakan eyaletinin kuzeyinde sadece 150 bin Müslümanın kaldığını belirtmişti. Uluslar arası insan hakları kuruluşlarının yayımladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350’den fazla köy yakıldı.