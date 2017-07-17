Samanyolu Haber /Gündem / Sovyet komünist partisi prodüksiyonu... /17 Temmuz 2017 10:15

Sovyet komünist partisi prodüksiyonu...

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz etkinliklerini gücünü artırmak için kullandığını yazdı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazetenin ‘Ankara’nın sultanı’ başlıklı yazısında Erdoğan’ın 15 Temmuz etkinlikleri sırasında destekçilerini bir araya getirme, gözaltı ve tutuklamaları da meşrulaştırma fırsatı bulduğu belirtildi.



İstanbul’daki etkinlikler için ‘gösterişli dili ve tehditkar tonuyla bir Sovyet komünist partisi prodüksüyonu’ nitelemesini kullanılan yazıda, “Kimse darbeye direnmek için sokaklara çıkan insanların cesaretinden şüphe etmiyor. Hiçbir Batılı hükümet darbeyi hoşgörmezdi ve hoşgörmedi de. Erdoğan ve partisi ise, şimdi CIA’i gizlice darbecileri desteklemekle suçluyor. Ancak Batı’yı ve Türkiye’deki birçok insanı rahatsız eden, duygusal Cumhurbaşkanı’nın etkinlikleri düşmanlarıyla ve siyasi muhaliflerle hesaplaşmak için nasıl kullandığıydı” dendi.

 

Erdoğan’ın dindarlar ve laikler ayrımı ‘kasten’ ateşlediği tespitine yer verilen gazete, “Cumhurbaşkanı Türkiye’yi düşman dış güçlerin mağduru gibi resmederek, destekçilerine onları ve Türk’ün haysiyetini ayakta tutacağını söyleyerek başarıya ulaştı” ifadelerini kullandı. 


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