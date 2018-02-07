Samanyolu Haber /Gündem / Şov için gözaltına alınan pazarcı teyzenin hapisteki oğlu kanser oldu /07 Şubat 2018 22:46

Şov için gözaltına alınan pazarcı teyzenin hapisteki oğlu kanser oldu

Aksaray savcısı ve emniyetinin gazeteciler eşliğinde polis baskını yaptırarak pazarda tezgahının önünden gözaltına aldırdığı teyzenin tutuklu öğretmen oğlu kanser hastalığına yakalandı

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15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL kapsamındaki hukuksuz operasyonlar çarşı pazara kadar inmesinin en bariz örneği Ağustos 2017’de Aksaray’da yaşanmıştı. Gülen D. pazarda meyve, sebze satarken önceden haber verilen gazeteciler eşliğinde gözaltına alınmıştı. Emniyet soruşturması sonrası Gülen Teyze serbest bırakılmıştı.
Magduriyetler.com’un haberine göre ise Gülen Teyze’nin oğlu M.D. cezaevinde ağır kanser hastası ve durumu ciddi. M.D. Osmaniye Ceberi Bereket Anadolu Lisesinde başarılı bir Matematik öğretmeniydi. 15 Temmuz bahanesiyle o da onbinlercesi gibi işinden atıldı ve tutuklandı. Tutuklanmadan önce böbrek kanseriydi ancak gördüğü kemoterapi ile hastalığı iyileşmişti. Fakat bünyesi oldukça zayıflamıştı.

Tutuklu bulunduğu Osmaniye T Tipi Cezaevinde hastalığı tekrar nüksetti. Bir buçuk ay boyunca ilaç tedavisi olması gerektiğini cezaevi yönetimine bildirse de bu isteği sonuçsuz kaldı. Hasta haliyle Ankara’ya başka bir cezaevine nakledildi. Hastalığı ilerledikten sonra Ankara’da tedavi görmesine ‘izin’ verildi. M.D.’nin ailesi oğullarının sağlığından son derece endişeli ve bir an önce tahliye edilmesini bekliyor.

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