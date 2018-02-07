Şov için gözaltına alınan pazarcı teyzenin hapisteki oğlu kanser oldu

15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL kapsamındaki hukuksuz operasyonlar çarşı pazara kadar inmesinin en bariz örneği Ağustos 2017’de Aksaray’da yaşanmıştı. Gülen D. pazarda meyve, sebze satarken önceden haber verilen gazeteciler eşliğinde gözaltına alınmıştı. Emniyet soruşturması sonrası Gülen Teyze serbest bırakılmıştı.

Magduriyetler.com’un haberine göre ise Gülen Teyze’nin oğlu M.D. cezaevinde ağır kanser hastası ve durumu ciddi. M.D. Osmaniye Ceberi Bereket Anadolu Lisesinde başarılı bir Matematik öğretmeniydi. 15 Temmuz bahanesiyle o da onbinlercesi gibi işinden atıldı ve tutuklandı. Tutuklanmadan önce böbrek kanseriydi ancak gördüğü kemoterapi ile hastalığı iyileşmişti. Fakat bünyesi oldukça zayıflamıştı.



