Sosyal medyayı karıştıran iddia: Uçak koltuklarındaki kameralarla yolcular mı izleniyor?

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden üçü, bazı uçaklarındaki yeni ekran sistemlerinde yolcuları izleyebilecek kameralar bulunduğunu itiraf etti. American Airlines, United Airlines ve Singapore Airlines, bazı uçak içi eğlence sistemlerinin içinde kamera bulunduğunu ama bunların hiç aktive edilmediğini savundu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre; söz konusu durum, Vitali Kamluk isimli bir yolcunun geçen hafta Singapur uçuşu sırasında, ön koltuğuna monte edilen eğlence sisteminde bir kamera bulunduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Kamluk Twitter hesabından “Singapur Airlines uçağında bu ilginç sensörün bana baktığını fark ettim. Bunun bir kamera olup olmadığını bilen var mı?” mesajını paylaştı. Ardından da, “Bu kameralar muhtemelen şu an kullanılmıyor. Fakat bağlantıları sağlanır, operasyonel hale getirilir ve mikrofonlarla eleştirilirse, sadece zekice bir hack ile yolcular izlenebilir” diye yazdı.



