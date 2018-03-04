Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyaya büyük gözaltı... /04 Mart 2018 09:19

Sosyal medyaya büyük gözaltı...

Afrin'de şehit olan 8 askere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

SHABER3.COM

Cumhuriyet başsavcılıkları Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekâtı sırasında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlattı.

Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti. Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.

Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, "terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu" öğrenildi.
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