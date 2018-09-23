Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal Medyadaki mesajlara kızan Haluk Levent, AHBAP’ın başkanlığından istifa etti /23 Eylül 2018 09:41

Sosyal Medyadaki mesajlara kızan Haluk Levent, AHBAP’ın başkanlığından istifa etti

Yardım platformu AHBAP’ın kurucusu ses sanatçısı Haluk Levent, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden baba İsmail Devrim ile ilgili paylaşımından dolayı sosyal medyada linç edildi. Kendisine küfür eden bir paylaşımın 1300 beğeni almasına tepki gösteren Levent, AHBAP’ın başkanlığından istifa etti.

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Yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını belirten Levent, Twitter’da yaptığı paylaşımda “AHBAP başkanlığını an itibariyle bırakıyorum. 3 ay beklemeye gerek yok. Bir kişinin bana ana avrat küfrünü 1300 kişinin beğenmesi eksikliğin bende olduğunu gösteriyor. AHBAP devam edecektir.” dedi.


 
“Yazmakla olmuyor.” diyerek bir video yayınlayan Haluk Levent, yaşanan olayı şöyle anlattı: “Maalesef üzücü bir haber aldık. Kocaeli’nde bir baba intihar etmiş. Babanın zor koşullarda olduğunu düşündük. Ve bir tweet attık. Babamızın acısını yüreğimizde tutuyoruz diye. Üzüldük. Ahbap Platformu olarak, bu babanın geride bıraktığı çocuklarına yardımcı olacağız. Sosyal medyada, “Valiliğin ve kaymakamlığın yapmadığını siz yapıyorsunuz.” diyenler oldu. Bende o mesajın arkasından ‘Arkadaşlar, devleti küçümsemeyin, valiliklerde birçok şey yapmıştır, yapıyordur. Babamızda gitmiş olsaydı. Bir pantolon 3-5 kuruş yardım alırdı. Ama onuruna yediremedi gibi bir tweet attım.”

Yaptığı paylaşımın ardından yanlış anlaşıldığını belirten Haluk Levent, AHBAP gönüllülerine şu mesajı verdi: “Burada yanlış anlaşılma durumu var sanki her yoksul valiliğe gidince kendini kurtaracak veya o babamız yanlış yapmış gibi yanlış anlaşılmaya sebep verdim. Bu doğru ama niyetim bu değildi. Baya bir linç edildim. Zaten 3 aya kadar bırakacaktım platformu. Bu linç yemenin akabinde kızdım biraz, kendime de kızdım. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için ve istifa ettim. Bunun dışında yazılacak çizilecek şeylere itibar etmeyin.”
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