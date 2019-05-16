Prof. Dr. Haluk Savaş ile ilgili yeni gelişme

KHK ile ihraç edildikten sonra pasaportuna el konulan ve bu yüzden kanser tedavisi için yurt dışına çıkamayan Prof. Dr. Haluk Savaş'ın durumuyla ilgili Adana Valiliği'nden yeni bir açıklama yapıldı.









Adana Valiliği, yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş ile eşi Doç. Dr. Esen Savaş’a, 'zaruri haller kapsamında pasaport düzenleneceğini' bildirdi.







Valilik, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında 'yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK’li Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi' şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara (Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş ile eşi Doç. Dr. Esen Savaş) 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir" ifadesine yer verildi.









Ancak Savaş twitter hesabından, yurt dışına çıkışı konusunda bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu.







