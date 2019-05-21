Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyadaki eleştiriler, yer sofrası fotoğrafını sildirdi /21 Mayıs 2019 23:45

Sosyal medyadaki eleştiriler, yer sofrası fotoğrafını sildirdi

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da bir ailenin evinde iftar yapmış iftarda yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması dikkat çekmişti. Bu görüntüye dair sosyal medyada çokça yorum yapılması sonrası AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yer sofrası fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da bir ailenin evinde iftar yapmış iftarda yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması dikkat çekmişti. Bu görüntüye dair sosyal medyada çokça yorum yapılması sonrası AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yer sofrası fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 20 Mayıs akşamı Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi’nde ikamet eden Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evine misafir oldu. Yıldırım’ın konuk olduğu evde yemek masası ve sofrada bulunanlara yetecek kadar sandalye olmasına rağmen yer sofrasında oturması ise dikkat çekti. Yıldırım’ın bu iftarı, sosyal medyada gündem oldu. Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine Binali Yıldırım ve İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yer sofrası fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırıldı.

İşte AKP İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak’ın eski ve yeni tweet’i



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