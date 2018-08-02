Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada 'Pasaportlara Özgürlük ' kampanyası /02 Ağustos 2018 23:18

Sosyal medyada 'Pasaportlara Özgürlük ' kampanyası

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Olağanüstü Hal ilan edilmiş, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle de hakkında soruşturma bulunan kişiler ve eşlerinin pasaportları iptal edilmişti.

SHABER3.COM




OHAL döneminde çok sayıda pasaporta tahdit koyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Temmuz 2018'de yaptığı açıklamada 181 bin 500 kişinin pasaportuna koyulan tahditlerin kaldırılacağını açıklamıştı. İdari kararlarla pasaportuna tahdit koyulan kişiler hiçbir şekilde pasaport alamıyor, karara da itiraz edemiyorlardı.

İdari tahdidin yanı sıra yargı kararlarıyla da çok sayıda kişinin yurtdışına çıkışı yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" denilmiş ve eşleri nedeniyle pasaporta konulan tahditler kaldırılmıştı.

Sosyal medyada ise pasaport tahditileriyle ilgili kampanya başlatıldı. #PasaportlaraÖzgürlük  #FreedomforPassports  etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Öne çıkan paylaşımlar ise şöyle:









Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sosyal medyada 'Pasaportlara Özgürlük ' kampanyası Sonraki Haber >>

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Yunanistan'daki yangın ve vefa
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:31:36