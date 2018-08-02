Sosyal medyada 'Pasaportlara Özgürlük ' kampanyası













OHAL döneminde çok sayıda pasaporta tahdit koyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Temmuz 2018'de yaptığı açıklamada 181 bin 500 kişinin pasaportuna koyulan tahditlerin kaldırılacağını açıklamıştı. İdari kararlarla pasaportuna tahdit koyulan kişiler hiçbir şekilde pasaport alamıyor, karara da itiraz edemiyorlardı.





İdari tahdidin yanı sıra yargı kararlarıyla da çok sayıda kişinin yurtdışına çıkışı yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" denilmiş ve eşleri nedeniyle pasaporta konulan tahditler kaldırılmıştı.





Sosyal medyada ise pasaport tahditileriyle ilgili kampanya başlatıldı. #PasaportlaraÖzgürlük #FreedomforPassports etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.





Öne çıkan paylaşımlar ise şöyle:



































