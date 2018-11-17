Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada başladı: Fransa'da 'sarı yelekli' protesto /17 Kasım 2018 15:32

Sosyal medyada başladı: Fransa'da 'sarı yelekli' protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un politikaları ve artan akaryakıt vergilerine karşı, Sarı Yelekliler hareketi tarafından düzenlenen protestolar ülkenin çeşitli bölgelerinde başladı.

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Artan petrol fiyatlarını protesto eden Fransızlar sarı yeleklerini giyerek sabahın erken saatlerinde sokaklara döküldü ve bütün yolları kapadı. Bir eylemci trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Jacline Mouraud adlı vatandaşın sosyal medyada başlattığı 'sarı yelek' eylemi bir anda Fransa'ya yayıldı.

Eylemde yollar kapatıldı ve vatandaşlar hiç bir mağazadan alışveriş yapmadı.




Protestocular, hükümetin petrol fiyatlarında indirim yapmaması halinde eylemlerini günlerce sürdüreceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yolları kapatarak yapılan eylemin anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu belirterek, hiçbir geri adım atmayacaklarını söyledi.

Fransa genelinde on bin polis ve jandarma görev yaparak eylemleri izledi. Zaman zaman gerginlikler çıktı


BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Gösterilerde 1 eylemcinin araba çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransız içişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkenin güneydoğusunda bulunan Savoie bölgesinde, 50 yaşındaki bir kadın göstericinin bir arabanın çarpması sonunu hayatını kaybettiğini açıkladı.
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