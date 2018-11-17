Sosyal medyada başladı: Fransa'da 'sarı yelekli' protesto

Artan petrol fiyatlarını protesto eden Fransızlar sarı yeleklerini giyerek sabahın erken saatlerinde sokaklara döküldü ve bütün yolları kapadı. Bir eylemci trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Jacline Mouraud adlı vatandaşın sosyal medyada başlattığı 'sarı yelek' eylemi bir anda Fransa'ya yayıldı.

Eylemde yollar kapatıldı ve vatandaşlar hiç bir mağazadan alışveriş yapmadı.















Protestocular, hükümetin petrol fiyatlarında indirim yapmaması halinde eylemlerini günlerce sürdüreceklerini söyledi.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yolları kapatarak yapılan eylemin anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu belirterek, hiçbir geri adım atmayacaklarını söyledi.





Fransa genelinde on bin polis ve jandarma görev yaparak eylemleri izledi. Zaman zaman gerginlikler çıktı