Sosyal medyada ‘Ali İhsan Yavuz’ fırtınası

31 Mart seçim sonuçları açıklandıktan sonra AKP adına açıklamalarıyla ortaya çıkan AKP Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz dün ortada pek gözükmedi. sadece AKP il başkanlığında olduğu küçük bir fotoğraflarla ortaya çıkan Ali İhsan Yavuz sosyal medyada unutulmadı





Kısa sürede Türkiye gündeminin zirvesine yerleşen “Ali İhsan Yavuz” etiketinde kullanıcılar, Yavuz’un 31 Mart seçimine ilişkin “Sandıkta kesinlikle bir şeyler oldu” ifadesine göndermelerde bulunan paylaşım yaptı.







İşte sosyal medya kullanıcılarının Ali İhsan Yavuz paylaşımı:





















