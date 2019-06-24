Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada ‘Ali İhsan Yavuz’ fırtınası /24 Haziran 2019 09:16

Sosyal medyada ‘Ali İhsan Yavuz’ fırtınası

Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medyada AKP’li Ali İhsan Yavuz ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

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31 Mart seçim sonuçları açıklandıktan sonra AKP adına açıklamalarıyla ortaya çıkan AKP Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz dün ortada pek gözükmedi. sadece AKP il başkanlığında olduğu küçük bir fotoğraflarla ortaya çıkan Ali İhsan Yavuz sosyal medyada unutulmadı 

Kısa sürede Türkiye gündeminin zirvesine yerleşen “Ali İhsan Yavuz” etiketinde kullanıcılar, Yavuz’un 31 Mart seçimine ilişkin “Sandıkta kesinlikle bir şeyler oldu” ifadesine göndermelerde bulunan paylaşım yaptı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının Ali İhsan Yavuz paylaşımı:





CHP’DEN AKP’Lİ YAVUZ’A: BİR ŞEYLER HİSSEDEBİLİYOR MUSUN?
CHP milletvekili Haluk Koç, yenilenen İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Haluk Koç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP’li Ali İhsan Yavuz’a göndermede bulunarak, “Bir şeyler hissedebiliyor musun? Hadi kolay gelsin!” dedi.

Koç’un paylaşımı şöyle:


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