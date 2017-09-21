Sosyal medya Yıldırım'ın o tweetini konuşuyor

Yıldırım “Bölgenin asıl sahibi Barzani” demiş…





Yıldırım resmi ve onaylı “T.C. Başbakanlık” adlı twitter hesabından paylaşılan mesajında, Kuzey Irak için “o bölgenin esas sahibi Barzani” dediği ortaya çıktı.



Yıldırım adına yazılan twitte aynen şu ifade kullanıldı;





“IKBY (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi) bölgesinde yapılacak her türlü iş birliğini merkezi hükümete değil, o bölgenin esas sahibi olan Barzani yönetimiyle yapacağız”













TELEVİZYON PROGRAMINDA SÖYLEMİŞ





Başbakan Yıldırım’ın bu ifadeyi 22 Ekim 2016’da partisinin istişare toplantısı için gittiği Afyon’da katıldığı canlı televizyon programında söylediği ortaya çıktı. AKP’nin resmi internet sitesine de konulan Başbakan Yıldırım’ın söz konusu televizyon programına ilişkin bilgi notunda, Yıldırım’ın sözleri şu şekilde yer alıyor;

“Biliyorsunuz orayı Barzani, yani KDP kontrol ediyor. Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. Irak Anayasası’nda da onların ayrı bir federasyon olarak tanınan bir bölge. Dolayısıyla o bölgede yapılacak her türlü işbirliğini merkezi hükümete değil, o bölgenin esas sahibi olan Barzani yönetimiyle yapacağız. Bu konularda sürekli görüşüyoruz. Yani Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, bu konuda Türkiye ile farklı düşünmüyor. Çünkü oradaki gelişen terör hareketleri, PKK onlar için de ciddi bir tehdit.”