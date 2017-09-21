Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya Yıldırım'ın o tweetini konuşuyor /21 Eylül 2017 17:04

Sosyal medya Yıldırım'ın o tweetini konuşuyor

Tüm dünya Kuzey Irak'ta Mesud Barzani'nin ısrarıyla 25 Eylül'de yapılacak "bağımsızlık referandumuna" kilitlenmişken, 11 ay önce Başbakan Binali Yıldırım'ın attığı bir tweet sosyal medyayı karıştırdı.

SHABER3.COM

Yıldırım “Bölgenin asıl sahibi Barzani” demiş…

Yıldırım resmi ve onaylı “T.C. Başbakanlık” adlı twitter hesabından paylaşılan mesajında, Kuzey Irak için “o bölgenin esas sahibi Barzani” dediği ortaya çıktı.
Yıldırım adına yazılan twitte aynen şu ifade kullanıldı;

“IKBY (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi) bölgesinde yapılacak her türlü iş birliğini merkezi hükümete değil, o bölgenin esas sahibi olan Barzani yönetimiyle yapacağız”



TELEVİZYON PROGRAMINDA SÖYLEMİŞ

Başbakan Yıldırım’ın bu ifadeyi 22 Ekim 2016’da partisinin istişare toplantısı için gittiği Afyon’da katıldığı canlı televizyon programında söylediği ortaya çıktı. AKP’nin resmi internet sitesine de konulan Başbakan Yıldırım’ın söz konusu televizyon programına ilişkin bilgi notunda, Yıldırım’ın sözleri şu şekilde yer alıyor;
“Biliyorsunuz orayı Barzani, yani KDP kontrol ediyor. Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. Irak Anayasası’nda da onların ayrı bir federasyon olarak tanınan bir bölge. Dolayısıyla o bölgede yapılacak her türlü işbirliğini merkezi hükümete değil, o bölgenin esas sahibi olan Barzani yönetimiyle yapacağız. Bu konularda sürekli görüşüyoruz. Yani Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, bu konuda Türkiye ile farklı düşünmüyor. Çünkü oradaki gelişen terör hareketleri, PKK onlar için de ciddi bir tehdit.”
<< Önceki Haber Sosyal medya Yıldırım'ın o tweetini konuşuyor Sonraki Haber >>

Preet'le 'takipte kalın'

Preet'le 'takipte kalın'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

3 Dakikada eğitim sistemi

3 Dakikada eğitim sistemi

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

İşte Meksika'daki deprem anı

İşte Meksika'daki deprem anı

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Türkiye nereye gidiyor?

Türkiye nereye gidiyor?

Aman Dikkat

Aman Dikkat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:49:06