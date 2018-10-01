Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya fenomenlerine gözaltı /01 Ekim 2018 13:57

Sosyal medya fenomenlerine gözaltı

İstanbul'da narkotik polisi aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu bir çok kişiye operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz de var. Gözaltına alınan isimler "internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapmakla" suçlanıyor.

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İstanbul merkezl 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Pucca mahlaslı Pınar Karagöz, Şam mahlaslı Şamil Kürşad Oymak ve Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Pucca diye bilinen Pınar Karagöz,  Şam mahlaslı Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprano mahlaslı Burak Aydoğduoğlu da bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden yüz binlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü.
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