Sosyal medya fenomenlerine gözaltı

İstanbul merkezl 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Pucca mahlaslı Pınar Karagöz, Şam mahlaslı Şamil Kürşad Oymak ve Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Pucca diye bilinen Pınar Karagöz, Şam mahlaslı Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprano mahlaslı Burak Aydoğduoğlu da bulunuyor.
Sosyal medya üzerinden yüz binlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü.