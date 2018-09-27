Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya fenomeninden 900 milyon TL'lik dolandırıcılık: 11 Yıl ceza aldı /27 Eylül 2018 20:59

Sosyal medya fenomeninden 900 milyon TL'lik dolandırıcılık: 11 Yıl ceza aldı

Sosyal medya fenomeni, İngiltere tarihinin en büyük dolandırıcılarından biri çıktı. 750'den fazla kişiyi 113 milyon İngiliz sterlini dolandırdığı ortaya çıkan fenomen, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM




Sosyal medyanın yaygınlaşması içerik paylaşan kullanıcılar için yeni gelir kapısı oldu. Yaptıkları paylaşımlarla 'fenomen' olan kullanıcılar olumsuz haberlerle de gündeme gelebiliyor.

En son Adana'da ünlü bir fenomenin para karşılığı fuhuş yaptığı ve tutuklandığı basına yansımıştı. İstanbul'da ise Seda S. isimli internet fenomeninin milyonlarca liralık dolandırıcılığa adı karışmıştı.

Feezan Choudhary ise kaplanlar ile poz veren ve serveti ile dudak uçuklatan sosyal fenomenlerinden biriydi. Ancak bu fenomen İngiltere tarihinin en büyük siber dolandırıcısı olarak anılacağa benziyor.

Webtekno'da yer alan habere göre Choudhary, 750’yi aşkın kişiyi dolandırarak 113 milyon sterlin haksız kazanç elde etti.

Geçtiğimiz günlerde online banka havalesi sırasında açığa çıkan Choudhary, gün içerisinde dolandırdığı kişilerden 1 milyon sterlin para almıştı. Bu olayın fark edilmesiyle araştırılan dolandırma süreci, Choudhary’in yılın ilk altı ayında insanlardan 145 milyon sterlin çaldığını ortaya koydu.

Banka müşterilerini dolandıran Choudhary, ekibi ile bunu telefon üzerinden karşısındaki kişiyi zekice ikna ederek yapıyordu. Bu sayede kibar bir konuşma biçimi ile kendine güven duydurtan Choudhary ve ekibi, sonrasında kurbanlarından kişisel bilgilerini alabiliyorlardı. Bu süreç kimi zaman kısa bir şekilde sonlanırken, kimi zaman da 70 dakikayı buluyordu.

Bu iş için kalabalık bir ekip kuran Choudhary, iki buçuk yıl boyunca bu işlemi devam ettirdi. Sosyal medyadaki ihtişamlı hayatının ardında ise yaptığı dolandırıcılık yatıyordu.

Choudhary’a yardım eden çetenin 19 üyesi hapis cezasına çarptırıldı. Choudhary ise 11 yıl hapis cezasıyla tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sosyal medya fenomeninden 900 milyon TL'lik dolandırıcılık:... Sonraki Haber >>

Bize ‘Terörist!’ demişler bir kısım komik insanlar

Bize ‘Terörist!’ demişler bir kısım komik insanlar

Fok balığı, kanocuyu tokatladı

Fok balığı, kanocuyu tokatladı

50 kiloluk un çuvallarından hiçbiri 50 kilo çıkmadı!

50 kiloluk un çuvallarından hiçbiri 50 kilo çıkmadı!

Rize'deki asırlık çınarın kesilmesini paylaşan gazeteciye savcılık soruşturması

Rize'deki asırlık çınarın kesilmesini paylaşan gazeteciye savcılık soruşturması

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:11:43