Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Her şey bir anda oldu

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde bir anne, iki çocuğu ve köpeğiyle beraber garaj kapısına doğru geliyor. Bebek arabasını durdurup garaj kapısını açan kadın, ardından arabayı almak için geri dönüyor.





Bu sırada annesini kapıya kadar takip eden küçük kız, annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak otomatik kapıya tutunarak havada asılı kalıyor.





Bebek arabasını sürmeye başlayan kadın ise küçük kızını havada asılı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Kadın panikle kızını asılı kaldığı yerden alırken, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.