Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Her şey bir anda oldu /17 Kasım 2018 11:49

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Her şey bir anda oldu

İngiltere'de bir annenin yaramaz kızıyla olan mücadelesi sosyal medyada viral oldu.

Her şey bir anda oldu

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde bir anne, iki çocuğu ve köpeğiyle beraber garaj kapısına doğru geliyor. Bebek arabasını durdurup garaj kapısını açan kadın, ardından arabayı almak için geri dönüyor.

Bu sırada annesini kapıya kadar takip eden küçük kız, annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak otomatik kapıya tutunarak havada asılı kalıyor.

Bebek arabasını sürmeye başlayan kadın ise küçük kızını havada asılı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Kadın panikle kızını asılı kaldığı yerden alırken, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.
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