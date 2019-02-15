Samanyolu Haber /Dünya / Sosyal deney için sandviç çalan milletvekili istifa etti /15 Şubat 2019 13:33

Sosyal deney için sandviç çalan milletvekili istifa etti

Slovenya'da bir milletvekili sandviç çaldığını açıklamasının ardından istifaya zorlandı.

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Milletvekili Darij Krajcic, salı günü meclisteki tartışmalar sırasında video güvenlik sistemlerine çok fazla güven duyulmaması gerektiğini, kendisinin de daha önce kameralar önünde bir mağazadan parasını ödemeden sandviç aldığını söyledi.

Bunu bir 'sosyal deney' olarak yaptığını ifade eden 54 yaşındaki milletvekili, önce üç dakikaya yakın kasada beklediğini, ilgilenen birisi çıkmayınca da parayı ödemeden mağazadan çıktığını belirtti. Krajcic, hırsızlığı yaptığı sırada kendisine müdahale edilmediğini söylerken, aynı gün içerisinde geri dönüp borcunu ödediğini de dile getirdi.

Krajcic'in hikayesi diğer milletvekilleri tarafından ilk etapta mizahla karşılansa da kamuoyunda geniş yankı buldu. Milletvekili, mecliste üyesi olduğu 'LMS Partisi' grubu başkanının çağrısı üzerine perşembe günü istifasını verdiğini açıkladı.

LMS Partisi Grup Başkanı Bran Golubovic, "Dr. Darij Krajcic iyi bir insan ve iş arkadaşı. Meclis'teki beraber çalıştığı kişilere sorarsanız kendisi hakkında çok olumlu şey duyarsınız. Ancak, Dr. Krajcic kabul edilemez bir harekette bulunmuştur ve bunun sorumluluğunu üstlenmelidir." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda iktidar partisi de olan 'LMS', ahlak kurallarına bağlılığı ile tanınıyor. Daha önce aynı partiden iki bakan 'görevi kötüye kullanma' ve 'taciz' suçlamalarıyla istifa etmişti.

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