Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal ağlar gençleri kötü etkiliyor /19 Temmuz 2017 10:47

Sosyal ağlar gençleri kötü etkiliyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, sosyal medya çocuk ve gençlerde anksiyeteye ve korkuya neden oluyor.

Sosyal ağlar gençleri kötü etkiliyor


Gençlere yönelik zorbalık ve şiddetle mücadele eden Ditch the Label adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, gençlerin yüzde 40'ı kimse selfie'lerini beğenmezse kötü hissettiklerini söylüyor.

Yüzde 35'i ise kendilerine olan güvenlerinin takipçi sayılarına doğrudan bağlı olduğunu belirtiyor.

12 ile 20 yaş arasındaki 10 bin çocuk ve gençle yapılan araştırma, siber zorbalığın giderek yayıldığına işaret ediyor.
Her üç kişiden biri, internette görünüşlerinden dolayı istismar ve zorbalığa uğramaktan korkuyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i internette başka birine karşı istismarcı davranış sergilediklerini, yüzde 17'si de bilgisayar başında zorbalığa uğradıklarını anlattı.

Yaklaşık yarısı, hayatlarına ilişkin kötü şeylerden bahsetmediklerini, sadece yaşamlarının "kurgu edilmiş" versiyonunu sosyal medyaya sunduklarını ifade etti.
Ditch the Label yardım kuruluşunun başkanı Liam Hackett, insanların giderek gerçekliği göstermekten kaçındıklarını söyledi.

Hackett "İnternet sadece zorbalık iklimini belirlemiyor. Aynı zamanda genç kullanıcıların kimlik, davranış ve kişiliklerinde çok açık etkiler bırakıyor" dedi.
İngiltere'de uzmanlar, ebeveynlerin de aynı şekilde sosyal medyaya bağımlı olmasının bu etkileri artırdığına dikkat çekiyor.
Bir uzman, "Anne babaların çocuklarına, hayatın sosyal ağlardan ve bu ağların çizdiği gösterişli resimden daha fazlası olduğunu öğretmelerinin zamanı geldi" diyor.
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