'Sorumlu yağmur değil, zemine kırık mermer, fayans parçası döşeyenler'

Çorlu'da 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 317 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı raporda, "Bu olayın suçlusu yağmur değildir. Yapanlar, yaptıranlar ve yapılmış olan yapıları denetlemeyenlerdir" ifadelerine yer verildi.







Raporda 5 vagonun devrilmesine ilişkin, "Şiddetli sarsıntı hisseden makinistler seri fren yapmış. Frene basılmasaydı tren yoluna raydan çıkmadan devam edebilirdi" denildi.







Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre, TMOBB adına İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe'in kazaya ilişkin açıkladığı raporda, "Demiryolu hattının tarım arazileri içinden geçtiği görülmektedir. Tarım arazilerinin geçtiği yerlerde zeminin taşıma gücü zayıf olur. Çekilen fotoğraflarda balast ve alt balast tabakalarının yetersizliği nedeniyle işlevini yitirdiği hatta zemin içinde kaybolduğu görülmektedir. Demiryolu hattı yapılırken göçme, çökme ve tabaka kayması ve boşalması ile bilgiler dikkate alınmamıştır" tespitlerine yer verildi.





Raporda yenilenen ve tekrardan hizmete açılan demiryolu hattında bulunan menfez dolgusunda; kırık mermer, fayans ve mermer parçaları bulunduğuna ve oluşturulan dolgunun tekniğe uygun oluşturulmadığına vurgu yapıldı.





'ŞİDDETLİ YAĞIŞ VERİLERİ DİKKATE ALINMADI'





Raporla ilgili konuşan TMOBB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, "Yetkililer, her afet sonrası yaptıkları gibi konunun özünü unutup sonucuna göre hüküm veriyorlar. Her afet sonrası ortaya çıkan afetlerin nedenleri değil, sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bölgede olaydan önceki günlerde görülen kısa süreli şiddetli yağışlar, yol ve altyapı tesisleri denetiminin sıklaştırılması için önemli bir işaret sayılmalıydı. Ancak bu verinin yeterince değerlendirilmediği anlaşılıyor" dedi.





Gökçe sözlerini şöyle sürdürdü:



"Olayda ön planda olan üstündeki dolgu boşalan menfez, trenin raydan çıkmasında doğrudan etkili olmayıp, buradan geçerken şiddetli sarsıntı hisseden makinistlerin seri fren yapmasına neden olmuştur. Trenin normal fren yapması ya da fren uygulamaması halinde, yoluna raydan çıkmadan devam etmesi muhtemeldi. Özel durumlarda treni kısa mesafede durdurmak için uygulanan seri fren, trenin frenleme işlevlerinden biridir. Dönemeçlerde uygulanması güvenlik nedeniyle tavsiye edilmezken, yolun doğru kesimlerinde uygulanmasında bir sakında bulunmamaktadır. Alt yapısı ve üst yapısı yeteri kadar iyi durumda olmayan demiryolu hatlarında uygulanan seri fren, üstyapıda burkulma gibi çeşitli geometrik bozulmalara neden olabilmektedir. Çorlu'daki olayda, uygulanan seri fren raylarda burulmaya yol açtığı için trenin raydan çıktığı değerlendirilmektedir. Olaydan sonra menfez dolgusunda ve menfezden sonraki hat kesiminde yapılan onarım işlerinin tekniğine uygun yapılmadığı yerinde gözlemlenmiştir. Bu koşullarda, aynı yerde benzer olayların meydana gelmesi kaçınılmazdır."