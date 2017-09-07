Samanyolu Haber /Gündem / 'Şortlu hemşireye tekme' davasında karar /07 Eylül 2017 13:44

'Şortlu hemşireye tekme' davasında karar

Belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu davasında karar çıktı

'Şortlu hemşireye tekme' davasında karar

Çekmeköy'de belediye otobüsünde şort giydiği iddiası ile hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu, 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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