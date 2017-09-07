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'Şortlu hemşireye tekme' davasında karar
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'Şortlu hemşireye tekme' davasında karar
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07 Eylül 2017 13:44
'Şortlu hemşireye tekme' davasında karar
Belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu davasında karar çıktı
Çekmeköy'de belediye otobüsünde şort giydiği iddiası ile hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu, 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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