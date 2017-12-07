Sorgu görüntüleri ortaya çıktı: Aptala mı benziyorum?

Hürriyet gazetesinin haberine göre FBI ajanları Jennifer McReynolds ve Scott Giessler sorgunun başında kendilerini tanıtıp kimliklerini gösteriyor.





Küçük bir odada kendisine Reza Zarrab soruşturmasıyla ilgili tutuklandığı anlatılan Atilla, İngilizce başladığı konuşmasına Türkçe devam ederek, “Benim Reza ile hiçbir şahsi işlemim yok. Bankanın Reza’yla yapmış olduğu işlemler vardır.





Benim şahsımla ilgili bir konu değil. Benimle ilgili olsa Amerika’da ne işim var? Aptala mı benziyorum” diye tepki gösteriyor.





FBI ajanları ise ellerinde Zarrab ile aralarında geçen konuşmaların dinleme kayıtları olduğunu söylüyor.





Attila sorgu sırasında bir noktada, “Elinizden geleni yapın. Ben hükümet görevlisiyim. Bu yüzden büyük ihtimalle bu davayı takip etmeyi isteyeceklerdir” diyor.





Atilla ajanlarla diyaloğunda, “500 milyon dolarlık fon sağlama işimiz var. Bu her şeyi bozacak” da diyor.







