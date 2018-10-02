Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda oldu... İki vatandaş mahkemede bireysel konkordato ilan etti /02 Ekim 2018 15:15

Sonunda oldu... İki vatandaş mahkemede bireysel konkordato ilan etti

Ekonomik darboğaza giren vatandaşlar, şahıs konkordatosu ilan etmeye başladı. İlk kararlar Mersin Adliyesi ve Kuşadası'ndan geldi. Mersin'de Z.Ş. isimli şahıs, Kuşadası'nda ise M.Ş. konkordato ilan etti. Vatandaş konkordato ilan edince, mahkeme bir serbest mali müşaviri komiser olarak atıyor.

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Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, hukuk camiasında tartışmaya neden olan vatandaşın konkordato başvurusu yapabileceği yönündeki değişikliğin ardından ilk şahıs konkordatoları ilan edilmeye başlandı.

Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18.09.2018 tarihli kararına göre, Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey'i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat:10:00'da yapılacağı belirtildi.

Bir diğer şahıs konkordatosu başvurusu da Kuşadası'ndan. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi'nin 26/09/2018 tarihli kararına göre, müteahhit M.Ş. isimli vatandaş 20 milyon TL'lik borcu için şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

ŞAHIS İÇİN ATANAN KOMİSER NE YAPACAK?

Şahıs konkordatosu için atanan komiserin vatandaşı sürekli denetleyeceğini belirten avukat Cenk Söbe, "Komiserin amacı, adı gibi mali durumu sürekli denetliyor, ödeme planı çıkarıyor, alacaklıların toplantıya çağrılmasını organize ediyor, alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor ve kritik süreçleri yönetiyor" dedi.

Söbe, "Suistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. Ciddi olmayan ya da alacaklıları zarara uğratma kastını gören mahkeme talebi kabul etmeyecek" diye konuştu.

Komiser olarak atanan Osman Nuri Oğuzbey ise mahkeme süreci devam ettiği için konu hakkında bilgi veremeyeceğini ifade etti.
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