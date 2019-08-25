THK yangına müdahale için CİMER'e başvurdu

İzmir’de gerçekleşen yangınlarda uçak kullanımıyla ilgili “Orman personeli binmek istemiyor emniyetli bulmadığı için. Emniyetli bulan varsa buyursunlar uçsunlar” açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin çağrısına bir cevap da 2016 yılında Hava Harp Okulu’ndan dilekçe vererek ayrılan Harun Çakmakçı’dan geldi.





Çakmakçı, “Gerekli temel eğitimler karşılandığı taktirde seve seve bu görevi üstlenebilirim.” diyerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) müracaat etti.



THK UÇAKLARI İÇİN "ORMAN PERSONELİ BİNMEK İSTEMİYOR" DEMİŞTİ





Bakan Pakdemirli, İzmir’in Karabağlar ilçesinde 2 gündür süren orman yangının kontrol altına alındığını açıklamış, basın mensuplarının “Uçaklar kullanılsa yangın daha kısa sürede söndürülür müydü?” sorusu üzerine, “Biz bir ağaç daha az yanmasın diye mücadele ediyoruz, fakat insan hayatı da bizim için önemli. Dışarıdan kiralama yaptığımızda orman personelini bu araçlar içinde görevlendiriyoruz. Orman personeli binmek istemiyor emniyetli bulmadığı için. Emniyetli bulan varsa, bu kadar çok savunan varsa apronda duruyor. Binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar.” cevabını vermişti.





Ahmet Tirej Kaya'nın Gazete Duvar'daki haberine göre bakanın açıklamasının ardından CİMER’e başvuru yapan Çakmakçı başvuru notunda şunları ifade etti:





“Sayın Tarım Bakanımızın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili ‘…isteyen varsa buyursun uçursun…’ açıklamasını az önce internette gördüm, 5 sene Askeri Hava Lisesi, 3 sene Hava Harp Okulu’nda okumuş, 12 sorti planör, 11 sorti T-41D uçuşu olan bir vatandaş olarak, gerekli temel eğitimler karşılandığı taktirde seve seve bu görevi üstlenebilirim. İlginize arz ederim.”





"GEREKİRSE BİR GÖNÜLLÜLÜK AKIMI BAŞLASIN"





25 yaşındaki Çakmakçı, 2008 yılında Işıklar Askeri Hava Lisesi’ne kayıt olduğunu, 2013 yılında da Hava Harp Okulu’na katıldığını belirterek 2016 yılında kendi isteğiyle dilekçe vererek bu kurumdan ayrıldığını ifade etti.





Okul hayatı boyunca çok sayıda uçuş yaptığını belirten Çakmakçı, orman yangınlarının ve uçakların uçurulamamasının önemli olduğunu kaydederek şöyle devam etti: “Bildiğim kadarıyla tarım ve orman bakanlığı o uçakların ihalesini ve bakımını yapıyor. Yani en azından bakımından sorumlu. Dürüst olmak gerekirse bakanımızın açıklaması beni tatmin etmedi, herhangi bir politik iğneleme, eleştirme ya da hakaret etme amacı gütmeden CİMER’e böyle bir yazı yazdım. Farkındalık oluşsun, ormanlarımızı kurtarmak için gerekirse bir gönüllülük akımı başlasın istedim."