Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda baklayı çıkardı: Suriye konusunda ben suçluysam Erdoğan da suçlu /24 Temmuz 2019 10:37

Sonunda baklayı çıkardı: Suriye konusunda ben suçluysam Erdoğan da suçlu

Yeni parti kurma hazırlığındaki devrik başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisine yöneltilen Suriye eleştirileri ile ilgili ilginç bir savunma geliştirdiği ortaya çıktı.

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Davutoğlu'nun bu eleştirilere “Suriye konusunda tüm olumsuzluklar benim üzerime yıkılmak isteniyor. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay, MİT hepsi ortak karar verir. Kendinizi dışında tutarsanız, bir kişiye yıkarsanız bu ahlaksızlık olur” yanıtını verdiği öne sürülüyor.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında Davutoğlu’ya yakın kaynaklarla yaptığı görüşmeleri aktardı.

Uğuroğlu, Davutoğlu’na yakın kaynakların da Suriye konusunda "Sayın Davutoğlu dış politika belirlemede kurumlara dikkat çekiyor. Bu sözlerin anlamı bir kişi karar veremez ortak karar verilir şeklindedir. Alınan kararlar yanlış ya da doğru ise sorumluluk herkesindir" dediği ifade ediyor.

Uğuroğlu, Davutoğlu’nun ifadesinde geçen söz konusu kurumları şöyle yazdı:

“Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

Başbakan / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan.”

Davutoğlu’nun "Ben suçluysam onlar da suçlu, ben suçsuzsam onlar da suçsuz” mesajını verdiğini ifade eden Uğuroğlu, “İstişare devlet kurumları arasında var tamam da son kararı kim verdi?” sorusuna "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını aldığını belirtti.

Uğuroğlu, Davutoğlu’nun yakın çevresinin “Birileri Ahmet Davutoğlu'yu istemiyor. Yabancı basın Abdullah Gül ve Ali Babacan'a çok yakın ilgi gösteriyor, hatta destekliyor. Sayın Davutoğlu Türkiye'nin çocuğu. Kimlerin kimleri nasıl desteklediği ortada" değerlendirmesini yaptığını aktardı.

Uğuroğlu bu değerlendirmelerin üzerine kurucusu olduğu AKP’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu arasında ciddi bir rekabetin başladığını da öne sürdü.
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