Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda Ali İhsan Yavuz'dan ses geldi : 'Sayemizde seçim eksiksiz yapıldı' /24 Haziran 2019 18:13

Sonunda Ali İhsan Yavuz'dan ses geldi : 'Sayemizde seçim eksiksiz yapıldı'

31 Mart seçimlerinin iptali sürecinde AK Parti adına kamuoyunun önüne çıkan ve açıklamaları ile tartışma yaratan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptıklarının, "seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak adına çok önemli olduğunu" söyledi.

Sonunda Ali İhsan Yavuz'dan ses geldi : 'Sayemizde seçim eksiksiz yapıldı'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün yapılan seçimle CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 31 Mart seçimlerinin iptali sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.


İptali getiren itirazlarını, “seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak”la açıklayan Yavuz, “İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır”dedi.

Ali İhsan Yavuz, AKP adına 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi başvurularını yapan komisyonun başında yer almış basın toplantılarında açıklamaları yapmıştı. Bu süreçte yaptığı, “Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu, hissettim” açıklaması ile de çok konuşulmuştu. Yavuz mesajlarında ilk seçimde lehine kanunsuzluk yapıldığını iddia ettiği ancak ikinci seçimde 800 bin oy farkla kazanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir tebrik ifadesine ise yer vermedi.
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