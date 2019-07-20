Sonları başlangıçları gibi olacak

Öztürk Yılmaz, AKP hükümetinin toplumun taleplerine kulaklarını tıkadığına dikkat çekti. Toplumun af beklediğini kaydetti.







AKP MAĞDURİYETLERLE GİDECEK

Mecliste basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, AKP’nin toplumun çözülmesini beklediği konuları gündeme almadığını söyledi. AKP’yi ekonomik kriz ve mağduriyetlerin iktidara getirdiğini hatırlatan Yılmaz, AKP’yi yine ekonomik kriz ve mağduriyetlerin iktidardan götüreceğini dile getirdi.





HER YERDE GÜNDEM AF





Af veya ceza indirimi konusunun gittiği her yerde gündeme getirildiğini vurgulaya Yılmaz, “Bu ağızdan çıktığı zaman, kurşun gibi geri getiremezsiniz. Bununla ilgili yasal düzenleme mutlaka gerekiyor. Hukukun alt üst olduğu, adalet sistemin çöktüğü ortamda insanlar mağdur oldular. Mahkemelerin ne kadar adalet dağıttığı ya da dağıtamadığını toplumumuz iyi biliyor” dedi.





TAKİBE ALINAN TÜKETİCİ KREDİSİ SORUNU ÇÖZÜLMELİ





Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının da ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, 460 bin atanamayan öğretmen olduğunu vurguladı. 3 bin 600 ek gösterge ile ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, öğrencilerin kredi borçlarının da çözüm bekleyen bir başka konu olduğunu kaydetti.