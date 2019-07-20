Samanyolu Haber /Gündem / Sonları başlangıçları gibi olacak /20 Temmuz 2019 16:39

Sonları başlangıçları gibi olacak

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, gittiği her yerde toplumu gündeminin af olduğuna dikkat çekti. “AKP’yi iktidara ekonomik kriz ve mağduriyetler getirdi, yine onlar götürecek” dedi.

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Öztürk Yılmaz, AKP hükümetinin toplumun taleplerine kulaklarını tıkadığına dikkat çekti. Toplumun af beklediğini kaydetti.

AKP MAĞDURİYETLERLE GİDECEK
 
Mecliste basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, AKP’nin toplumun çözülmesini beklediği konuları gündeme almadığını söyledi. AKP’yi ekonomik kriz ve mağduriyetlerin iktidara getirdiğini hatırlatan Yılmaz, AKP’yi yine ekonomik kriz ve mağduriyetlerin iktidardan götüreceğini dile getirdi.

HER YERDE GÜNDEM AF

Af veya ceza indirimi konusunun gittiği her yerde gündeme getirildiğini vurgulaya Yılmaz, “Bu ağızdan çıktığı zaman, kurşun gibi geri getiremezsiniz. Bununla ilgili yasal düzenleme mutlaka gerekiyor. Hukukun alt üst olduğu, adalet sistemin çöktüğü ortamda insanlar mağdur oldular. Mahkemelerin ne kadar adalet dağıttığı ya da dağıtamadığını toplumumuz iyi biliyor” dedi.

TAKİBE ALINAN TÜKETİCİ KREDİSİ SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının da ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, 460 bin atanamayan öğretmen olduğunu vurguladı. 3 bin 600 ek gösterge ile ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, öğrencilerin kredi borçlarının da çözüm bekleyen bir başka konu olduğunu kaydetti.
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